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Burhaniye’de kadın müzisyenin fotoğraf sergisi ilgi gördü
Burhaniye ilçesinde, müzisyen Berrak Solak’ın Ören Meydanın da açtığı fotoğraf sergisi ilgi gördü. Sergide, ilçenin değişik yerlerinde çekilmiş manzara fotoğrafları yer aldı.
BALIKESİR 30.08.2022, 13:43
Burhaniye ilçesinde, müzisyen Berrak Solak’ın Ören Meydanın da açtığı fotoğraf sergisi ilgi gördü. Sergide, ilçenin değişik yerlerinde çekilmiş manzara fotoğrafları yer aldı.
Burhaniye Ören Meydanında 32’nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde çok sayıda sergi açıldı. Burhaniyeli müzisyen Berrak Solak da fotoğraf sergisi ile festivale katıldı. Fotoğraf merakının olduğunu anlatan Solak, “Keman çalıyorum. Öğrencilere kurslar veriyorum. Öykü Atölyesinde de tiyatro çalışmalarına katılıyorum. Bu arada fotoğraflar çekiyorum. Bu gün de burada manzara fotoğraflarından oluşan bir sergi açtım. Fotoğraflarım ilgi gördü. Fotoğraf çekmeye devam ediyorum” dedi.
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