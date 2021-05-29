banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Burhaniye’de jandarma 8 uyuşturucu tacirini yakaladı

Burhaniye ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden H.A,V.K; E.Ö,M.S; R.S, H.S, 0.Ö ve V.E tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.

BALIKESİR 29.05.2021, 13:45
Burhaniye’de jandarma 8 uyuşturucu tacirini yakaladı

Burhaniye ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden H.A,V.K; E.Ö,M.S; R.S, H.S, 0.Ö ve V.E tutuklanarak Burhaniye cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal Korucaoluk Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen H.A,V.K, E.Ö,M.S, R.S, H.S, O.Ö ve V.E adlı şüphelileri takibe aldı. İlçe merkezi ve kırsal Korucaoluk Mahallesinde yakalanan şüphelilerin üst ve ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu sattıkları belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri Adliye de tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu