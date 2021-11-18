Burhaniye’de güzel havalarda sahiller doldu taştı

Burhaniye ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar sahilleri doldurdu. Ören ve Akçay sahilinde vakit geçirdiklerini anlatan vatandaşlar, sahillerde yapılan düzenlemelere teşekkür etti.

Edremit Körfezi yöresinde yaşanan ılık havalar özellikle hafta sonları vatandaşları sahile çekiyor. Bazı vatandaşlar sahilde piknik yaparken, denize girenler de oluyor. Edremit Altunkum Sahiline gelen vatandaşlar da yürüyüş yaparken, bol bol deniz havası aldı. Burhaniye’den geldiklerini anlatan Emekli Öğretmen Nejat Tuna, “Ören Mahallesinde oturuyorum. Bu gün Altınkum sahiline geldik. Burada bol bol deniz havası aldık ve yürüyüş yaptık. Edremit Körfezinde sahiller çok güzel. Bu güzellikler korunmalı” dedi. Gezmeyi çok sevdiğini anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi de, “Bu gün Savaştepe’ye gittik. Dönüşte de Altınkum’a geldik. Burası çok güzel. Bizim gibi çok sayıda vatandaş da buraya gelmiş. Yöremiz çok güzel kıymetini bilelim” dedi.