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Burhaniye’de güneşli havayı görenler sahillere akın etti
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 haftadan beri yaşanan soğuk havanın ardından, yaşanan bahar havası Ören sahilini hareketlendirdi. Sahile inen vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.
BALIKESİR 21.02.2023, 11:39
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 haftadan beri yaşanan soğuk havanın ardından, yaşanan bahar havası Ören sahilini hareketlendirdi. Sahile inen vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.
Burhaniye’ de geçtiğimiz haftalarda yaşanan soğuk havaların ardından gelen bahar havası sahilleri hareketlendirdi. Ören sahiline gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. İskele sahilinde de çay bahçelerinin dolduğunu anlatan Kemal İşi, “Son günlerde yaşanan bahar havası sonucu insanlar sahillere ve parklara akın etti. Özellikle İskele ve Ören sahili hareketlendi. İlk Cemre düştü. İnşallah bundan sonra havalar daha güzel olacak” dedi.