Burhaniye’de güneşin doğuşundaki güzellik kameralara böyle yansıdı

Burhaniye ilçesinde, güneşin doğuşu sırasında ilginç görüntüler oluştu. Madra dağının ardından doğan güneşin bulutların arasında oluşturduğu güzellik objektiflere yansıdı.

Burhaniye’de sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar, güneşin doğuşu sırasında meydana gelen güzelliği fotoğrafladı. Güneşin bulutların arasında çıkışının güzel bir manzara oluşturduğunu anlatan vatandaşlar, manzarayı yaklaşık 20 dakika seyrettiklerini söyledi. Manzarayı çok beğendiğini anlatan Celal Beyazıt, “Arkadaşlarımızla beraber yolda yürürken, bu güzel manzara ile karşılaştık. Bulutların arasından çıkan güneşin oluşturduğu güzellik görülmeye değerdi” dedi. Manzara çekmeyi çok sevdiğini anlatan Kaan Tuna da, “ Bol bol fotoğraf çektim. Her zaman bu manzara denk gelmez. Bu fotoğrafları çocuklarıma göstereceğim” dedi. Kemal İşi de, güzel manzaranın önünde fotoğraf çektirdiklerini söyledi.