Burhaniye’de ’Gençlerimiz Türkü Söylüyor’ konseri

Burhaniye Belediyesi, yerel yönetimler arasında bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Müzik öğretmeni Dilek Kızık öncülüğünde hazırlanan “Gençlerimiz türkü söylüyor" adlı koro, 7 Mayıs’ta halk konseri düzenliyor.

Müzik öğretmeni Dilek Kızık yönetiminde, Reha Yurdakul Salonunda gerçekleşecek konserde 10-25 yaş arası yetenekli türkü sevdalısı Burhaniyeli gençler sahne alacak. Konser için hazırlıkların tamamlandığını anlatan Dilek Kızık, “2019 Haziran’da birçok kurumun destek verdiği "Öğrenciler Türkü Söylüyor" adlı etkinliği düzenlemiştik. Bu etkinlik, kamuoyunda yerel ve ulusal yazılı ve görsel medyada da geniş yer bulmuştu. Bu etkinliğimize Covid 19 süreci nedeni ile 2 yıl zorunlu ara verdik. Bu defa, Burhaniye Belediyemiz öncülüğünde çok daha geniş katılımlı konser düzenliyoruz. Bütün müzikseverleri 7 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek konserimize bekliyoruz. Gençlerimizin ulusal değerlerimizin parçası türkülerimize sahip çıkışını çok önemsiyorum. Birlikte çalışarak, gençlerimizin yeteneklerini sergileme, gelişimlerine yardımcı olma, sahne ve topluma hitap etme yeteneklerini artırıcı ortam oluşturmak istiyoruz. Meslektaşlarım Zeki Selçuk, Rafet Solmaz ve Burhaniye Belediyesi THM müzisyenleri ve korosu da bu anlamlı etkinliğe destek veriyor" dedi.