Burhaniye’de genç sanatçı Solak’ın eserleri ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, müzisyen Berrak Solak engelli gençlere verdiği mandolin konseri ile adını duyururken, Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezinde çektiği fotoğrafları sergiledi. Solak, çektiği videoları da izletti.

Berrak Solak’ın YouTube de yayınladığı videoları da ilgi gördü. Uzunca bir süredir manzara fotoğrafları çektiğini anlatan Solak, “3 yıl önce Öykü Atölyesi kurucusu Filiz Kayalı ile tanıştım. Bir oyun projesi ile de bir araya geldik. YouTube de videolar yayınlıyorum. Bunları da izlemenizi istiyorum. Bu gün burada videolarımızı gösterdim. Ayrıca, çektiğim manzara fotoğraflarını da sergiledim. Umarım video ve resimlerimi beğendiniz. YouTube kanalıma üye olursanız sevinirim. Fotoğraf ve video çekmeyi seviyorum” dedi.