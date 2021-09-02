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Burhaniye’de geleneksel lokma hayrı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi İsmail Erez Caddesi sakinleri geleneksel lokma hayrı yaptı. Maske ve mesafe kuralına uyulan hayırda yüzlerce vatandaşa lokma ikramı yapıldı.

BALIKESİR 02.09.2021, 17:14
Burhaniye’de geleneksel lokma hayrı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi İsmail Erez Caddesi sakinleri geleneksel lokma hayrı yaptı. Maske ve mesafe kuralına uyulan hayırda yüzlerce vatandaşa lokma ikramı yapıldı.

Ören Mahallesi İsmail Erez Caddesinde, Aynur Erdem, Gülay Öge, Tuncay Eruçar ve Yıldız İbrahimoğlu’nun öncülüğünde bir araya gelen cadde halkı, bu yıl da gelenekse lokma hayrı yaptı. Hayırsever vatandaşlar, lokma hayrına katılanlara teşekkür ederken, geleneği yaşatmaya kararlı olduklarını söyledi. Salgın hastalığın bitmesini dilediklerini anlatan Aynur Erdem, “Geleneksel lokma hayrımızı bu yılda yaptık. Bize destek olan komşularımıza ve hayrımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayrımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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