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Burhaniye’de fırtınanın uçurduğu çatı otomobilin üzerine düştü
Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
BALIKESİR 29.11.2021, 12:57
Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Burhaniye’de hayatı olumsuz etkileyen fırtına Avunduk Mahallesinde Ayşe Demir’e ait evin çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatı Özlem Yılmaz’a ait park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının boşluğunda kalan otomobilde hasar meydana gelmezken, yolu kapatan çatıyı Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaldırdı.