Burhaniye’de festival hazırlıkları tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, geleneksel hale gelen “Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali” için çalışmalar tamamlandı. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yapılamayan festivalin bu yıl 17’cisi düzenleniyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen, 22 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve iki gün sürecek festivalde geleneksel kültürün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılmasının amaçlandı kaydedilirken, hazırlıklar da tamamlandı. Festival kapsamında ilk olarak “Yöresel Yemek Yarışması” yapılacak. Burhaniye’ye özgü lezzetler, geleneksel mirasın yaşatılması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıyan yarışma; zeytinyağlı yemekler, tatlılar ve börekler olarak 3 kategoride gerçekleşecek. Başvuruların devam ettiği ödüllü yarışma, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak kortej yürüyüşünün ardından açılış töreni ile yörenin değerli ürünü zeytinle ilgili tanıtımlar yapılırken, tarım ve zeytincilik konusunda uzman isimlerin katılacağı ve Reha Yurdakul Salonunda saat 16:00’da gerçekleşecek panelde de zeytin tarımının geleceği; ülkeye ve bölgemize ekonomik katkısı konuşulacak. Saat 20.00’de Reha Yurdakul Salonunda Burhaniye Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri ile ilk gün programı sona erecek. Festivalin en önemli etkinliklerinden olan Geleneksel Deve Güreşleri ise 23 Ocak Pazar günü Burhaniye Güreş Arenasında yapılacak. Yaklaşık 200 yıllık bir kültürü olan ve yüzlerce meraklısının büyük bir heyecanla beklediği güreşler için ülkenin pek çok yerinden develer ve sahipleri binlerce güreş severle bir araya gelecek. Festival çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Deveciler Derneğiyle birlikte yapılacak güreşlerin yanı sıra diğer etkinliklerle ilgili çalışmalarımız bitmek üzere, yine bir festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.