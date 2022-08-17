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Burhaniye’de Erbalaban Başkan yardımcısı oldu

Burhaniye Belediyesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Başkan Yardımcılığına atandı. Erbalaban yeni görevine başlarken, siyasi işlerden sorumlu olacağı açıklandı.

BALIKESİR 17.08.2022, 15:59
Burhaniye’de Erbalaban Başkan yardımcısı oldu

Burhaniye Belediyesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Başkan Yardımcılığına atandı. Erbalaban yeni görevine başlarken, siyasi işlerden sorumlu olacağı açıklandı.

Burhaniye Belediyesinde başkan yardımcısı sayısı üçe çıktı. Başkan Ali Kemal Deveciler tarafından atanan Oktay Erbalaban, yeni görevine başladı. Yapılan açıklama da, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından yapılan görevlendirmeyle Belediye Başkan Yardımcılığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi meclis üyesi Oktay Erbalaban’ın getirildiği kaydedildi. Erbalaban, Burhaniye Belediyesinde, başkan yardımcısı oldu.

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