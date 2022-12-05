Burhaniye’de engellilere ziyaretler devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Engellilere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başlayan ziyaretler devam ediyor. Zihinsel Engeliler Derneğinde, beceri kursları açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de engelli gençleri yalnız bırakmadı.

Burhaniye’de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, engellilere ziyaretler de devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül’de Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret etti. Engelli gençlerle sohbet edip birlikte çay içen Müdür Algül, engelliler için açılan kursların devam edeceğini söyledi. Müdür Algül’e teşekkür eden Dernek başkanı Emine Özavcı, “Halk Eğitimi Müdürlüğümüz engelli gençlerimiz için kurslar açıyor. Çocuklarımız bu kurslar sayesinde beceri kazanıyor. Müdürümüze ve kurs öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Öte yandan Zihinsel Engelliler Derneğini ziyaret eden Komiser Yardımcısı Esra Başol da, başkan Emine Özavcı ya çiçek verdi. Başkan Özavcı da, duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başol’a teşekkür etti.