Burhaniye’de emniyet kemeri uygulaması

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” projesi kapsamında trafik uygulaması yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Çanakkale-İzmir karayolu Burhaniye girişinde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli’nin katıldığı trafik uygulamasında sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Sürücülere broşür ve hediyeler veren Kaymakam Memiş, “Emniyet kemeri kazalarda yaralanma ve hayat kaybı riskini en aza indiren bir etken. Bir hareketimiz ile takacağımız bu emniyet kemeri belki de o anda hayatımızın dönüm noktası olabilir. Tüm sürücülerimizi, araçlarına bindikleri anda bir hareket ile emniyet kemerlerini takmaya ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaya davet ediyorum” dedi. Etkinliğe, Kaymakam İlyas Memiş’in yanısıra Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve diğer yetkililer katıldı.