Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi

Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi acil servisinin sevilen hekimlerinden Berna Tuncel, evinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli olan Berna Köse Tuncel’in (47) yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Dr.Berna Tuncel, Cumartesi akşamı ailesi ile akşam yemeği için sözleşirken yemeğe gelmeyince evine giden baba Akif Köse, kızını merdivenlerde yatarken buldu. Çağrılan 112 ekibi Dr.Tuncel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncel’in cesedi ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ölümü üzüntüye neden oldu. Kızının ölümü ile yıkılan baba emekli öğretmen Akif Köse, “ Akşam yemeğini birlikte yemek için sözleştik. Yemek saatinde gelmeyince biz de yemeklerimizi alarak evine gittik. Önce telefonla aradık. Evin ışıkları yanıyordu. Kapıyı çaldık ama açan olmayınca içeri girdik. Kızım Berna merdivenlerin ucunda yüz üstü yatıyordu. Ne olduğunu anlamak için yüzünü çevirdik. Cevap alamayınca 112’yi aradık ve Burhaniye Devlet Hastanesini kaldırdık. Daha sonra savcılık incelemesinin ardından da Bursa adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çok üzgünüz” dedi.