Burhaniye’de doğalgaz çalışmalarında bozulan yollara onarım

Burhaniye ilesinde, doğalgaz çalışmaları devam ederken, bozulan yollarda belediye tarafından onarılıyor. Ören Mahallesinde onarım çalışmaları devam ederken, tamir ekibini ziyaret muhtar İlker Kurt işçilere teşekkür etti.

Burhaniye’de doğalgaz döşeme çalışmaları sırasında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından tamir ediliyor. Onarım çalışmaları takdir toplarken, Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt’da ekipleri yalnız bırakmadı. Erkan Alsancak’ın başkanlığında Ören 2053 Caddede tamir işi yapan ekibi ziyaret eden muhtar İlker Kurt, ekibe lokum ikramı yaptı. Doğalgaz kazısı sırasında yolların zarar gördüğünü anlatan muhtar İlker Kurt, “Belediyemize ait Fen Dairesi ekipleri bozulan yolları onarıyorlar. Onarım çalışmaları bizi sevindiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 2031.sokakta oturan Fikret Zeybek de, “Bozulan yollar onarılıyor. Görevli ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.