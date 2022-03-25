Burhaniye’de dilenci operasyonu

Burhaniye’de dilencilik yapan şahıslara yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede dilencilik yaparak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Belediyeye gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, kent merkezi ve cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlayan şahısları tespit ederek yakaladı. Yapılan operasyonda yakalanan şahıslar Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek kimlik incelemesi ve üst aramasından geçirildi. İlçe dışından geldikleri tespit edilen dilencilerin üzerlerinden ortalama 400 TL civarında para çıkarken, Kabahatler Kanunu gereği şahıslara idari para cezası uygulandı. Dilencilerin üzerinden çıkan paralara Belediye encümen kararıyla el konuldu. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe genelinde gelen şikayetleri değerlendirerek dilencilere yönelik çalışmaları sıklaştırdıkları vurgulandı. Özellikle ilçe dışından gelen bu şahısların çocuklarını da kullanarak vatandaşlardan duygu sömürüsüyle para aldıklarını belirtti. Zabıta Müdürlüğü yaptığı açıklamada dilenciler için 0505 190 07 07 şikayet hattına veya 0266 412 64 50 / 136 numarasına ihbarda bulunabileceklerini bildirdi.