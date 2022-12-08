Burhaniye’de deve güreşleri başlıyor

24. Geleneksel Pelitköy Folklorik Deve Güreşleri Burhaniye Belediyesi’nin öncülüğünde yapılmaya hazırlanıyor. Pelitköy deve güreşi sahasında yapılacak güreşler öncesi belediye ekipleri, sahanın son hazırlıklarını tamamladı. Alanı düzenleyen, podyum ve tribünleri yerleştiren ekipler, alanda gerek izleyenlerin gerekse de develerin güvenliği için gerekli önlemleri de aldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen hayırla havutlarını giyen develer, güreşler için süslenerek Pelitköy’de toplanmaya başladı. Bu sene körfez bölgesinin ilk güreşlerinin yapılacağı güreşlerin tarihi ise 19. yy’ın başlarına dayanıyor. Eski zamanlarda göçebe kültürde ulaşım ve taşıma amaçlı kullanılan develerin, kervanın konakladığı zaman yükleri olmadığı boş vakitlerinde, kendilerince güreşmeleriyle başlayan güreşler, deve sahiplerinin ilgisini çekerek kendi aralarındaki çekişmeyle büyüyerek eğlenceye dönüşmüş ve günümüze kadar gelmiştir. Daha çok Ege bölgesinde yaşatılan geleneksel deve güreşlerinde develerin zarar görmemesi esasıyla gösteriler gerçekleşmekte. Bu sene 24.’sü düzenlenecek Pelitköy Folklorik Deve Gösterisi öncesi çevre il ve ilçelerden Burhaniye’ye gelen devecilere “hoş geldiniz” diyen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “ Geleneksel Deve güreşlerini düzenleyerek bu kültürü yaşatıyoruz; güreşler için hazırlıklarımızı tamamladık; güreşler için emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyor ; tüm güreş severleri bekliyoruz.” dedi.