Burhaniye’de deniz kabukları emeklinin gelir kapısı oldu

Burhaniye 32’nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nde sergi açan, esnaf emeklisinin yıl boyu üretip, festivalde sergilediği eserler kendisine gelir kapısı oldu.

Boş oturmayı sevmediğini anlatan 67 yaşındaki Hüseyin Bilecen, “Ören mahallesindeki evimde kış boyu bunları denizden topladığım deniz kabuklarını işleyerek, festivalde satışa sunuyorum. Nazar boncuklarından ayna çerçevelerine kadar değişik ürünlerimi sergiliyorum. Tanesini 35 ile 250 lira arasında sattığım ürünler bana gelir kapısı olurken görenle hayran kalıyorlar” dedi.