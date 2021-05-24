Burhaniye’de Demokrasi Parkında sona gelindi

İskele Mahallesi’nde yapımı devam eden ve Burhaniye’nin en büyük parkı olma özelliğine sahip olan Demokrasi Parkı’nda yaz sezonu öncesi aralıksız süren çalışmalarla son işlemler yapılmaya başlandı. Hafta sonu parkta incelemeler yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Demokrasi Parkı’mız ilçemizin aynası olacak. Burhaniye’mize çok yakışacak. Halkımız adına bu hizmeti hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

2 etapta 24 bin metrekare alan üzerine kurulu Demokrasi Parkı’nda birim müdürü ve mahalle muhtarı ile birlikte incelemeler yapan Başkan Deveciler, Hydroseeding çimlenme uygulaması, bitki ve ağaç dikimleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Parkın çimlenme işlemlerinin yanı sıra peyzaj çalışmalarının da ivedilikle yürütüldüğünü belirten Başkan Deveciler Palmiye, süs eriği, defne ve akasya ağacı gibi 150 ağacı parkta kullanacaklarını, bunun akabinde alev ve taflan bitkisi başta olmak üzere 25 bin adet bitki dikeceklerini ifade etti.

Demokrasi Parkı’nın Burhaniye ve özellikle İskele’ye yakışan bir vizyon olduğunun altını çizen Başkan Deveciler, “İskele Parkımızla birlikte sahil bandımız da halkımızın kullanımına açılarak daha elverişli ve modern hale getirilecek. Burhaniye’miz artık körfezin cazibe merkezi oldu.” diye konuştu.