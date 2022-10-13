Burhaniye’de Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Burhaniye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Burhaniye’de 2 gündür devam eden Cumhuriyet Koşusu tamamlandı.

Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayaklı’dan başlayarak Ören-Orjan arasında 3 bin metre yapılan koşu 4 kategori de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı koşuda 3 kategorinin ödülleri Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından verildi. 35 yaş üstü Veteran kategorisinde dereceye girenlere ise kupaları 29 Ekim günü düzenlenecek törenle verilecek. Ödül törenine katılan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Spor Müdürlüğünün organizesinde ve Belediyenin katkılarıyla yapılan 29 Ekim etkinliklerinin ilk ayağı olan koşunun tamamlandığını, önümüzdeki günlerde de satranç ve masa tenisi turnuvalarının yapılacağını söyledi. Başkan Deveciler koşuda yarışan herkese başarılar dileyerek dereceye girenlere kupalarını takdim etti.