Burhaniye’de çorba geleneği

Burhaniye’de cami cemaatinin başlattığı çorba geleneği camiye olan ilgiyi arttırdı. Sabah namazını Ören Camisi’nde kılan vatandaşlar, Öğretmenler Mahallesindeki çorbacıda bir araya gelmeye başlaması ile hoş sohbetler dikkat çekmeye başladı.

İmam Kadir Özdemir tarafından her ayın 15’nde çorba ikramı cemaati memnun etti. Diğer zamanlarda da camiye gelen vatandaşlarda bu geleneği sürdürmeye başladı. Sabah çorba ikramını emekli bankacı Mustafa Karabıyık üstlendi. Çorba ikramına katılan vatandaşlara teşekkür eden Mustafa Karabayık, çorba geleneğinin yaşatmaya çalışacaklarını belirtti. Cami cemaati de uygulamayı başlatan Karabıyık’a teşekkür ederken, ayın her günü bir kişinin üstlenmesini hedeflediklerini söylediler.