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Burhaniye’de çöplük yangını

ÇÖPLÜK YANGINI

BALIKESİR 04.11.2020, 13:27
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Burhaniye’de çöplük yangını

Burhaniye ilçesinde, çöplük alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, Karınca deresi kenarındaki çöp stok alanında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi çöp stok alanında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekibi, 1 saatlik bir çalışmanın sonunda yangını sündürdü.

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