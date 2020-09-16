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Burhaniye’de Celal Toraman’da büyük başarı

CELAL TORAMAN MEZUNLARI

BALIKESİR 16.09.2020, 15:36
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Burhaniye’de Celal Toraman’da büyük başarı

Balıkesir’in en başarılı okulları arasında yer alan Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarında büyük bir başarı elde etti. Sosyal ve kültürel alandaki başarılarını akademik anlamda da sürdüren Celal Toraman Anadolu Lisesi’nden 1 öğrenci Tıp, 5 öğrenci Diş Hekimliği, 5 öğrenci Hukuk, 2 öğrenci Eczacılık, 2 öğrenci Veterinerlik ve 4 öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerini kazanırken; ayrıca Mühendislik, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri de dahil lisans (dört yıllık) programlarına 50 öğrenci yerleştirildi.

Başarılı öğrencileri kutlayan Okul Müdürü Mehmet Bicik, öğretmenlere de teşekkür etti. Başarı ile gurur duyduklarını anlatan Müdür Bicik, “Başta yoğun bir tempoyla yıl boyu çalışan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize destek olan ailelerine ve bu başarının elde edilmesinde büyük katkısı bulunan branşında uzman değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi olarak bir gurur daha yaşıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Değerli öğrencilerimize yeni öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi

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