Burhaniye’de camiyi güzelleştirmek için imece yaptılar

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahalle Camiinde cemaat arasındaki dayanışma takdir topladı. Vatandaşlar, caminin eksikliklerini gidermek için seferber olurken İsmail Çokgider ve Ramazan Şevik de caminin minber ve mihrabını boyadı.

İlçenin turistik Ören Mahalle Camiinde cemaat arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma takdir topluyor. Caminin eksiklikleri imece ile birer birer giderilirken, İsmail Çokgider ve Ramazan Şevik de minber ve mihrabın boyasını yeniledi. Minber ve mihrabı boyamak için günlerce çalışan Çokgider ve Şevik takdir topladı. İsmail Çokgider ve Ramazan Şevik işlerini severek yaptıklarını anlatırken, İmam Kadir Özdemir’de Çokgider ve Şevik’e teşekkür etti. İmam Özdemir, “ Cemaatimiz arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma çok iyidir. Herkes cami için bir şeyler yapmak istiyor. İsmail ağabeye ve Ramazan ağabeye de teşekkür ediyorum “ dedi.