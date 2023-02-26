Burhaniye’de camisiz minare ilgi odağı oldu

Burhaniye Geriş Mahallesi’nde yer alan camisiz minare ilgi odağı oldu. Bir hayırsever tarafından 1908 yılında yaptırılan minare, 1962 yılında caminin yerinin değiştirilmesi üzerine, kullanım dışı kalırken, yıkılmayarak muhafaza edildi.

İlçenin Geriş Mahallesi meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi. Minare, 18 yıl önce Vakıflar tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Caminin 15 metre ileriye yapılması ile yalnız kalan minarenin ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, mahallenin simgesi olduğunu söylediler. Çocukluğunun mahallede geçtiğini anlatan 59 yaşındaki Hamdi Mengi, “Cami taşınınca minare yalnız kalmış. Benim çocukluğumda imam ezanı bu minarede okuyordu. İmam burada ezanı okur ve koşarak camiye giderdi. Sonra caminin yanına yeni minare yapılınca kullanılmaz oldu.Minare daha sonraki yıllarda restore edildi. Yaklaşık 50 yıldır kullanılmıyor. Ancak, Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor. Gören herkesin dikkatini çekiyor. Hatıra kalması fotoğraf çektiriyorlar. Mahallenin simgesi oldu” dedi.