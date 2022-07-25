Burhaniye’de camilerde cemaat maske kullanımına özen gösteriyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine camilerde maske kullananlar da çoğaldı. Turistik Ören Mahallesinde camiye gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılırken, İmam Kadir Özdemir, dikkatli olunmasını istedi.

Burhaniye’de son günlerde Koronavirüs vakalarında artış görülmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda camiye maske ile gelenlerin sayılarında artış gözlenirken, bazı camilerde maske dağıtımına başlandı. Turistik Ören Mahallesinde de çok sayıda vatandaş camiye maske ile gelmeye başladı. İslam dininin temizliğe büyük önem verdiğini anlatan İmam Kadir Özdemir, “Sağlık nimeti çok önemli. Hastalıktan korunmak ve hastalığı başkalarına bulaştırmamak için elbirliği ile dikkatli olmalıyız. Son günlerde pek çok kişi maske ile geliyor. Maskesi olmayanlara da biz buradan veriyoruz. Sağlığımızı korumak için azami dikkati göstermeliyiz” dedi. Cemiye seccade ile geldiğini anlatan Kaan Tuna da, “Cemaatimiz gereken özeni gösteriyor. Pek çok insan maske ile geliyor. Camide maskede eksik olmuyor. Kadir hocamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.