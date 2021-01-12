Son Dakika
Burhaniye’de çalışkan temizlikçi takdir topladı
Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan İsmail Kargın, çalışkanlığı ile takdir topladı. Cumhuriyet Meydanı ile Hürriyet Caddesinde görev yapan Kargın, işini severek yaptığını söyledi.
BALIKESİR 12.01.2021, 12:47
2
Burhaniye ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan İsmail Kargın, çalışkanlığı ile takdir topladı. Cumhuriyet Meydanı ile Hürriyet Caddesinde görev yapan Kargın, işini severek yaptığını söyledi.Burhaniye Belediyesinde 10 yıldan beri temizlik işçiliği yapan 45 yaşındaki İsmail Kargın, çalışkanlığı ile esnafların ve vatandaşlardın takdirini kazandı. Hürriyet Caddesini baştan başa temizleyen 3 çocuk babası Kargın, cadde esnaflarının takdirini kazandı. Kargın’n örnek bir işçi olduğunu anlatan berber Hasan Özavcı, “Caddemizi tertemiz yapıyor. İş yerlerinden çöpleri alıyor. Kendisini çok seviyoruz. Aldığı parayı fazlasıyla hak ediyor” dedi.. İşini severek yaptığını anlatan İsmail Kargın, “10 yıldan temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Dana çok da Cumhuriyet meydanı ile Hürriyet caddesinde çalışıyorum. Öğleden sonra akşama kadar caddenin temizliği bana ait. Aldığım parayı hak etmek için çalışıyorum. Herkes işini iyi yapmalı” dedi.
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü