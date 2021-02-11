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Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin adresi oldu

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi’nde yer alan Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı BUBYO Uygulama Oteli, 144 odalı bir tesis olarak Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte Kaz Dağları’nın, Ayvalık’ın, Akçay’ın Altınoluk’un eşsiz güzelliklerini misafirlerine deneyimleme fırsatı sunuyor. ‘Uygun Fiyat, Güvenilir Hizmet’ politikası ile yoluna devam eden BUBYO Uygulama Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Covid-19’a ilişkin genelgelerini tamamıyla uygulamış ve son olarak Güvenli Turizm Sertifikası ile bu süreci taçlandırmış oldu.

BALIKESİR 11.02.2021, 14:20
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Burhaniye’de BUBYO Uygulama Oteli güvenilir turizmin adresi oldu

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi’nde yer alan Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı BUBYO Uygulama Oteli, 144 odalı bir tesis olarak Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte Kaz Dağları’nın, Ayvalık’ın, Akçay’ın Altınoluk’un eşsiz güzelliklerini misafirlerine deneyimleme fırsatı sunuyor. ‘Uygun Fiyat, Güvenilir Hizmet’ politikası ile yoluna devam eden BUBYO Uygulama Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Covid-19’a ilişkin genelgelerini tamamıyla uygulamış ve son olarak Güvenli Turizm Sertifikası ile bu süreci taçlandırmış oldu.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr..Mehmet Oğuzhan İlban, Mart ayından bu yana Covid-19 küresel salgınına karşı gerek sosyal/fiziki mesafe planları gerekse temizlik ve hijyen uygulamaları ile misafirlerine güvenli bir tatil imkanı sunmaya devam ettiklerini söyledi. Müdür İlban, “Uygulama Oteli, personelleri için ayrı misafirleri için ayrı uygulamalar gerçekleştiriyor. Personel giriş ve çıkışları temassız ateş ölçerlerle kayıt altına alınıyor ve personel dinlenme alanlarında Covid-19’a yönelik tüm tedbirler alınıyor. Personelin gerek misafirlerle iletişimi gerekse hijyen uygulamalarına yönelik eğitimler alması yine personeller için yapılan uygulamalar arasında yer alıyor. Misafirler için; misafirlerin tesise girişinde HES KOD uygulaması ile sorgulamalar yapılmakta, temassız ateş ölçerlerle vücut sıcaklıkları ölçülmekte ve pandemiye yönelik doldurulan formlarla misafirlerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Tesisin neredeyse her yerinde dezenfektan üniteleri kurulmuş, sosyal/fiziki mesafe bilgilendirmeleri yapılıyor.

Misafirlerin konakladıkları odalarda hijyen uygulamaları en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Misafirin kullanacağı tüm yüzeyler ve klima, tv kumandaları gibi aletler odayı kullanan misafirden sonra dezenfekte ediliyor. Misafirlerin oda çıkışından sonra odalar 1 saat boyunca havalandırılıyor ve ULV cihazları ile dezenfekte işlemi sağlandıktan sonra temizlik işlemleri yapılıyor. Temizlik personeli koruyucu ekipmanlarını kullanarak, kendi aralarında dahi mesafeye dikkat ederek temasın en aza indiği bir temizlik işlemi sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs kriz süreçlerinin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Tesisimizin normalleşme sürecine dönmesi aşamasında hazır olması; sıfır tolerans bakış açısıyla aldığımız önlemleri sürdürülebilir kılmak adına aşamalara ayırarak uygulama ve kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Tüm süreçlerimizi gözden geçirerek, Covid-19 kapsamında misafirlerimize kusursuz deneyim ve kusursuz hijyenle hizmet sunabilmek adına gerekli olan tüm aksiyonları alıyor, her yeni düzenlemeye göre revize ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Ege’de güvenilir turizmi BUBYO Uygulama Oteli’nde yaşatıyoruz” dedi.
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