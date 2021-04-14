Burhaniye’de bodur zeytin dikimi yaygınlaştı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İspanyol Bodur Zeytini dikimi arttı. Bodur zeytinlerin verimli ve hasadının kolay olduğunu anlatan üretici Kazım Karabıyık, yağ veriminin de yüksek olduğunu söyledi.

Burhaniye’de, son zamanlarda artan Gemlik Zeytini dikiminden sonra İspanyol bodur zeytini dikimi artmaya başladı. Börezli mahallesindeki 1, 5 dekarlık alana İspanyol Bodur Zeytini diktiğini anlatan Kazım Karabıyık, diktiği fidanların 4 yılda meyve vermeye başladığını söyledi. Zeytincinin arayış içinde olduğunu anlatan Karabıyık, “Son zamanlarda Gemlik zeytini dikimi, özellikle sulu alanlarda oldukça arttı. Anca,.son yıllarda İspanyol Bodur Zeytini dikimi de artmaya başladı. Bende 1,5 dekarlık alana 195 adet zeytin fidanı diktim. Bu ağaçlar çok büyümediği için dekara ağaç sayısı çok fazla oluyor. Aynı zamanda, hem verimli hem de hasadı çok kolay. Onun için bu fidanlara olan ilgi her geçen gün artıyor” dedi.