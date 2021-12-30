Burhaniye’de Bitki Doku Kültürü Kursu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen Bitki Doku Kültürü Kursu ilgi gördü. İlk kez düzenlenen Bitki Doku Kültürü Kursu’na yurdun değişik yerlerinden 30 kişi katıldı.

İlçeye bağlı Börezli Mahallesinde yer alan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde( BAÇEM) gerçekleştirilen 1. Bitki doku Kültürü Kursu ilgi gördü. Kursa, 11 farklı ilden farklı meslek gruplarına ait ve alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış kişilerinde olduğu toplam 30 kursiyer katıldı. Eğitimin teorik kısmı, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Prof. Dr. Aynur Gürel ve Araş. Gör. Begüm Güler’in uzaktan bağlantı sağlayarak konu anlamları ile başlamış, ardından Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Burcu Çetin’in konu anlatımları ile tamamlandı. Kursun, pratik kısmı ise BAÇEM Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarlarında, Baçem Arge Şefi Uzm. Biyolog Betül Kurtuluş ve Laboratuvar personeli Duygu Çelik tarafından gerçekleştirildi. Kursiyerlere başarı belgelerini veren BAÇEm Müdürü Nazım Tanrıkulu, “ Düzenlediğimiz kurs, sektör ve sektör ihtiyacına yönelik ara elaman ihtiyacını giderebilecek teorik ve pratik eğitimler ile desteklenerek başarı ile tamamlanmıştır. Günümüzde, Biyoteknoloji kavramı tarım da önemli yer kaplamaktadır. Biyoteknoloji sayesinde doku kültürü teknikleri ile üretim aynı zamanda klonal çoğaltım için etkili bir yol olarak kabul edilmektedir. Bu teknik tamamen ana bitkiden, yavru bitkicikler üretilmesine dayalıdır. Bitki doku kültürü, gelişmekte olan ülkelerde, sınırlı bir alanda hızla büyüyen nüfusu ile gıda ve etken madde bulunabilirliği sorunu ile başa çıkmak için bir çözüm yoludur. Ek olarak, bitki doku kültürü, bazı nadir ve nesli tükenmekte olan bitki türlerinin kurtarılmasını ve çoğaltılmasını sağlamaktadır. Geleneksel üretim yöntemlerinin modern üreme teknikleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu sayede, tarım, ağaçlandırma, bitki gelişimi ve ayrıca in vitro metabolit üretimi, bitki sekonder ürünleri elde edilebilir”dedi.