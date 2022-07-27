Burhaniye’de bisikletli muhtar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey, ihtiyaç sahipleri ile yakından ilgilenerek bisikleti ile mahalleyi karış karış geziyor.

İlçenin 7 bin nüfuslu Kocacami Mahallesi’nde geçtiğimiz seçimlerde muhtar olan 39 yaşındaki Yalçın Kocabey, sabah akşam bisikleti ile mahallesini sokak sokak geziyor. Ali Çetinkaya Caddesi’nde aynı zamanda berberlik yapan Kocabey, her iki işini de severek yaptığını söyledi.

Mahalledeki eksikleri belediyenin desteği ile çözüme kavuşturduklarını anlatan Kocabey, “Mahallede bisikletimle sık sık dolaşıyorum. İhtiyaçlı vatandaşlarımıza kaymakamlık ve belediyenin desteği ile yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor. Mahallede bisikletimle sık sık gezerken muhtarı gören sorununu anında iletme imkanı buluyor. Avrupa’da herkes bisiklete biniyor. Böylelikle bize gelemeyen vatandaşlarımıza da ulaşmış oluyorum. İşimi severek yapıyorum” dedi.