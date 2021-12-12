Burhaniye’de BİGEP Proje Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Burhaniye’de, Balıkesir Valiliği öncülüğünde eğitimde başarıyı artırmak için başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında İlçe Proje Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Okan Güral, Emine Akel Anaokulu Müdürü Oğuzhan Öztürk, Kemer Anadolu Lisesi Müdür Vekili Şuuri Bayar, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu Müdürü Sait Yılmaz , Nadir Tolun İlkokulu Müdürü Mehmet Akdağ ve Özel Büro Öğretmeni Adnan Aktaş katıldı.

Toplantı da, İlçe de genel ihtiyaç ve özelliklerine uygun yapılacak çalışmalar, öğretmenler ve öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Danışman Öğretmenlik uygulaması ile ilgili esasların belirlenmesi görüşüldü. Proje Tabanlı Eğitim alt başlığında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Yenilikçi Eğitim Ortamları ile Tasarım ve Beceri Atölyeleri alt başlığında yapılacak çalışma konuları görüşülerek proje kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.