Burhaniye’de Bezirgan, Meslek Yüksekokulu Müdürü oldu

Burhaniye ilçesinde, Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban’ın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç.Dr.Muammer Bezirgan atandı. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ataması yapılan Bezirgan, yeni görevcine başladı .

Burhaniye de uzun süredir Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda müdür yardımcılığı görevini yürüten Doç.Dr. Muammer Bezirgan, yeni görevine başladı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş’a teveccühleri için teşekkür eden Bezirgan, Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak bundan sonraki süreçte hem Yüksekokulun akademik gelişimi hem de Burhaniye’nin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, önceki dönem Bumyo’da müdür olarak görev yapan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’a başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.