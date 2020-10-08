Burhaniye’de beyin kanamasından hayatını kaybeden müezzin toprağa verildi
HANAY CAMİİ
Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması geçiren, tarihi Hanay Caminin müezzini Tevfik Karakış son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazını ailesi, cami cemaati ve arkadaşları kıldı. Cenaze namazını kıldıran Müftü Mustafa Ali Işık, namaza katılanlardan helallik istedi.
Burhaniye’de tarihi Hanay Camide müezzinlik yapan 54 yaşındaki Tevfik Karakış, 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi görmekte olduğu Ayvalık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 33 yıllık din görevlisi olan Karakış’ın cenazesi Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Hanay Camii cemaati ile Karakış’ın arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazını kıldıran Müftü Mustafa Ali Işık, namaz öncesi kısa bir konuşma yaparken, namaza katılanlardan helallik istedi. Geriş Mezarlığında toprağa verilen Karakış’ın ardından çok sayıda arkadaşı dualar yaptı.
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