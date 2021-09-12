banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Esaret altındaki balinanın intihar girişimi yürek dağladı
Esaret altındaki balinanın intihar girişimi yürek dağladı
Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu
Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu

Burhaniye’de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile besicilere süt otu tohumu dağılacağı açıklandı. Balıkesir’in 20 ilçesinde yapılacak dağıtım için 15 Eylül’e kadar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurulması istendi.

BALIKESİR 12.09.2021, 12:38
Burhaniye’de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile besicilere süt otu tohumu dağılacağı açıklandı. Balıkesir’in 20 ilçesinde yapılacak dağıtım için 15 Eylül’e kadar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurulması istendi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile besicilere yüzde 50 hibeli süt otu tohumu dağıtılması kararlaştırıldı. Balıkesir’e bağlı 20 ilçe de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinde talepler kabul edilmeye başlanırken, son başvuru tarihinin 15 Eylül olduğu açıklandı. Yörede ilk defa süt otu ekileceğini anlatan Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, süt otunda yerli tohumun kilosunun 15, ithal tohumunda 27 lira olduğunu anlatırken, tohum bedelinin yüzde 50’sinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi. Müdür Pala, yararlanmak isteyenlerin 15 Eylül’e kadar kendilerine başvurmalarını istedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Konyaspor 4 10
3. Trabzonspor 3 9
4. Fenerbahçe 3 9
5. Karagümrük 4 7
6. Galatasaray 3 7
7. Kayserispor 4 7
8. Altay 4 6
9. Malatyaspor 4 6
10. Kasımpaşa 4 5
11. Hatayspor 3 4
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 4 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Tuzlaspor 3 7
6. Bandırmaspor 4 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 3 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Balıkesirspor 2 3
14. Denizlispor 4 3
15. Menemenspor 4 3
16. Bursaspor 3 1
17. Altınordu 3 1
18. Gençlerbirliği 3 1
19. Boluspor 2 0
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 4 8
2. Real Madrid 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Valencia 3 7
5. Barcelona 3 7
6. Atletico Madrid 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 3 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0