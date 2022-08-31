Burhaniye’de Belediye İşçilerine rekor zam

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, DİSK Genel-İş Sendikasıyla yaptığı görüşmeler sonunda yeni zamlı toplu iş sözleşmesini imzaladı. Yeni sözleşme çerçevesinde Burhaniye Belediyesinde çalışan Şirket İşçilerinin maaşı 7 bin 400 TL’ye yükseltildi.

Belediyede haftalık çalışma saati de 45 saatten 40 saate düşürüldü. Kadrolu işçilerin en düşük maaşı ise 11 bin 650 TL oldu. Burhaniye Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Belediye personeliyle bir araya geldi. Salonda işçilerin ayakta alkışladığı Başkan Deveciler şunları söyledi, “Maaş ve sosyal haklarınızda iyileştirmeler yaptık. Verdiğimiz maaş zamların haricinde daha çok artırım yapmak istedik, fakat imkanlar bu rakamlara kadar müsaade etti. Koltuklar geçicidir. Memlekete elimizden geldiği kadar hizmet ediyoruz. Biz hizmetlerimizle anılmak istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar hiçbir işçimizin iş akdini fesih etmedik. İnsanlara ekmek vermek çok zor, ekmeği almak çok kolay. Bize 4 bin tane iş başvurusu var. Daha fazla istihdam oluşturmak için BUR-BEL şirketimizi kurduk. 150 gencimiz burada ekmeğini kazanıyor” dedi.

Sözleşme sonrasında yapılan zamların sayısal verilerine de yer veren Başkan Deveciler, “Personel AŞ Aralık 2021 alınan maaş 3 bin 460 TL idi. Yaptığımız sözleşme bugün itibariyle 7 bin 400 TL’ye çıkardık. Yani aralık başından bu yana %115 zam verdik. Personel AŞ’de çalışan arkadaşların kadrolularla arasında ki en büyük fark olan 45 saat mesaiyi de 40 saate düşürdük. Asıl gizli zam burada. Zam demek sadece %115 değil. Mesai saatleriyle %140 oranında zam alacaksınız. Kadrolular ise 6 bin 146 TL ikramiye ile birlikte 7 bin 400 TL. maaş alıyormuş. Şimdi yaptığımız zamla ve ikramiye ile beraber 11 bin 650 TL alacak. En yüksek oran ise 15 bin 650 liraya çıkıyor. Balıkesir de bizim üzerimizde bir zam veren başka belediye varsa alnından öperim” dedi.

Başkan Deveciler, “Biz kaynakları akılcı kullanıp israfa bıraktırmıyoruz. Çalmaya da asla müsaade etmiyoruz. Yılbaşına kadar bu zamları alacaksınız. Yılbaşından sonra enflasyona göre tekrar iyileştirme yapacağız. Sizlerin maaşlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu alacağınız ücretler hepinize ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi. Başkan Deveciler son olarak işçilerden bir isteği olduğunu söyleyerek “ İşinize ekmeğinize sahip çıkın. 3,5 yıldır beraberiz. Tüm Belediye meclis üyelerimizin başkan yardımcılarımız ve sizlerle güzel hizmetlere imza attık. Hepinize mutlu günler diliyorum. Biz Burhaniye Belediyesi olarak çok büyük bir aileyiz” dedi.