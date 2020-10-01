Burhaniye’de bayraklar yenilendi
BAYRAK YENİLENDİ
Burhaniye ilçesinde, belediye, kırsal mahallelerde bulunan bayrakları yeniliyor. Ağacık Mahallesinde yenilenen bayraklar göndere çekilirken, Muhtar Hasan Dayı Belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdüren Belediye ekipleri, eskiyen bayrakları da yeniledi. İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesine giden Necati Temizkan öncülüğündeki ekip, sokakları temizlerken, mahalle de eskiyen bayrakları da yeniledi. Kırsal mahallelere haftanın 3 günü gittiklerini anlatan Necati Temizkan, eskiyen bayrakların yenileri ile değiştirildiğini söyledi. Belediye ekibine teşekkür eden Muhtar Hasan Dayı, “Mahallemizde 3 yerde bayrak bulunuyor. Zamanla eskiyen bayrakları yeniliyoruz. Bayraklarımızı bu defa belediye ekipleri yeniledi. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.
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