Burhaniye’de Başkan Deveciler’e briççi teşekkürü

Burhaniye ilçesinde, briç sporu her geçen gelişirken, Belediye de briççilere destek oldu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret eden Burhaniye Briç Kulübü yöneticileri de kendilerine destek olan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür etti.

Burhaniye’de briç sporu her gecen gün gelişirken, sık sık düzenlenen turnuvalarda ilgi gördü. Briç Federasyonu İl Temsilcisi Uğur Tarhal ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i ziyaret ederken, plaket takdim etti. Başkan Deveciler’e teşekkür eden Briç İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “Belediye Başkanımız Sayın Ali Kemal Deveciler’e, Şehrimize, Briç sporu ve Briç Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman bize destek olmaktadır” dedi. Başkan Deveciler’de sporun her dalına destek olduklarını anlatırken, Uğur Tarhal ve arkadaşlarına teşekkür etti. Ziyarete, Briç Federasyonu İl Temsilcisi Uğur Tarhal’ın yanı sıra Burhaniye Belediyespor yöneticisi Hakkı Güray Demiröz ve Briç şubesi Turnuva Direktörü Bülent Turan da katıldı.