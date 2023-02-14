Burhaniye’de Başkan Deveciler “Burhaniye sizin eviniz “projesini başlattı

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdüren Burhaniye Belediyesi, deprem bölgesinden Burhaniye’ye gelen vatandaşların ev bulmaları için yeni bir proje başlattı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Burhaniye Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’yi derinden sarsan tarihi afetin yaralarını bir an önce sarmak için deprem bölgesine çok sayıda yardım tırı, arama kurtarma ekibi, iş makinesi, personel gönderen Burhaniye Belediyesi, depremin ardından çeşitli illerden Burhaniye’ye gelen depremzedelerin en rahat şekilde misafir edilebilmesi için çalışmalara başladı. Belediye bünyesindeki tüm misafirhaneler depremzedelere tahsis edilirken, Başkan Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıyla “Burhaniye Sizin De Eviniz” projesi başlatıldı. Burhaniye’de şuan kullanılmayan, boş evi olan vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı. Kullanılmayan ikinci evleri Nisan ayı sonuna kadar depremzede vatandaşların kullanması sağlanacak.