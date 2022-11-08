Burhaniye’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Burhaniye ilçesinde, BİGEP projesi çerçevesinde düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Başarılı öğrencileri katlayan Kaymakam İlyas Memiş, başarı belgelerini verdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın himayesinde yürütülen BİGEP Projesi çerçevesinde yapılan İzleme ve Değerlendirme Sınavı’nda dereceye giren öğrenciler törenle ödüllendirildi. Sınav hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “İlçemizde sınavlara 8. sınıflarda 570 öğrenci sınava katıldı. 12. sınıflarda ise 567 öğrenci sınava katıldı. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. Başarılı öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memiş tarafından verildi. Kaymakam Memiş, başarılı öğrencilerle okul müdürleri ve öğretmenleri kutladı. Ödül törenine, Kaymakam İlyas Menmiş’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Günal, dereceye giren öğrencilerin okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. 8.Sınıflarda, Ecrin Sude Tanyel birinci. Kerem Kaan Kula ikinci ve Sena Alaca da üçüncü oldu. 12.Sınıflarda ise, Ege Erdoğan birinci, Elif Biçer ikinci ve Ali Karatepe ise üçüncü oldu.