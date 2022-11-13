Burhaniye’de bağlanmayan doğalgaza 782 lira borç çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 4 aydan beri gaz beklediğini ifade eden vatandaşa, Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 782 liralık fatura geldi.

İlçenin Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi 2031. Sokak’ta oturan Ali Talay’a ait eve gazdan önce fatura geldi. Gaz için yaklaşık 4 ay önce başvurduğunu anlatan 45 yaşındaki Ali Talay, “Tüm evrakları tamamlayıp vermeme rağmen bu güne kadar gaz bağlanmadı. Sorduğumuzda sistemde bir hata olduğunu, kısa zamanda bağlanacağını söylediler. Geçtiğimiz günlerde telefonuma ’782.35 lira gecikmiş borcunuz var’ diye mesaj gelince şaşırdım. Gelen ikinci mesajda ise borcumuz ödenmediği için gaz kesme ihbarnamesi hazırlandığı yazıyordu. Biz 4 aydır gaz bağlanacak diye beklerken böyle bir sürprizle karşılaştık. İnşallah, bu düzeltilir ve en kısa zamanda da gazımız bağlanır diye bekliyorum” dedi.