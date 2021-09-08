Burhaniye’de aşure hayırları devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, geleneksel aşure hayırları devam ederken, MHP İlçe Yönetimi de aşure hayrı yaptı. MHP İlçe binası önünde düzenlenen aşure hayrı çok sayıda siyasi ile esnafları bir araya getirdi.

Burhaniye’de aşure hayırları devam ederken, MHP ilçe Teşkilatı da geleneksel aşure hayrını gerekleştirdi. MHP İlçe Başkanı Murat Kurt öncülüğünde bir araya gelen belediye Meclis üyeleri Hasan Şerin, Şevki Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, Ali Çetinkaya caddesi üzerinde bulunan MHP ilçe Teşkilatı binası önünde vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı. Aşure hayrına, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, başkan yardımcısı Murat Yazgan, BASKİ Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ticaret odası meclis Başkanı Hasan Varol, AK Parti ilçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu yönetim kurulu üyeleri, Raif Çokçetin, Halide İkbal Adaş, İlim yayma cemiyeti Başkanı Sadrettin Küçükkaya, Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar, Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aydın Bayder, Havran MHP ilçe Başkanı Sadrettin Kul, bazı muhtarlar ve çok sayıya vatandaş katıldı. Katılımcılara teşekkür eden MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, geleneksel aşure hayırlarının devam edeceğini anlattı.