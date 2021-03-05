Burhaniye’de aşılama ekipleri yaşlıların ayağına gidiyor

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki evde bakım hastalarının ayağına gidiyor. Gidilen evlerdeki 60 yaş üstündeki diğer vatandaşları da aşılayan ekipler takdir topladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde Dr. Gülsüm Aykal’ın başkanlığındaki ekipler günde 40 ile 50 kişiyi aşılarken, olası reaksiyona karşı ekiplerde hemşire ve sağlık memurlarının yanı sıra anestezi teknisyeni de yer alıyor. Geçtiğimiz gün Korucaoluk mahallesine giden ekipler, yaşlı vatandaşları aşılarken, takdir topladı. Korucaoluk muhtarı Hüseyin Arıcı, ekiplere teşekkür etti.