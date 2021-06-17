Burhaniye’de aromatik bitki yetiştiriciliği kursu

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) pandemi sebebiyle ara verilen yüz yüze kurslar tekrar başladı.

Uygulamalı sertifikalı tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna yurdun değişik vilâyetlerinden 69 kişi katılıyor. Börezli Mahallesinde yer alan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yaklaşık 1,5 yıldır ara verilen kurslar tekrar başladı. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, “10 gün devam edecek kursumuzda arazide uygulama yapıyoruz. Kursa Çanakkale, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere değişik illerden 69 kişi katılıyor. Bugüne kadar toplam 600 dolayında kursiyerimiz oldu. Kursa katılanlara sertifika verilecek” dedi.

Kursiyerler de kursta katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. İstanbul’dan geldiğini anlatan Orman Endüstri Mühendisi Yeliz Dural Arslan, ”Müdürümüz Nazım beyle tanıştım ve böylelikle kursa katılmaya karar verdim. Kursa katılmaktan çok mutluyum. Balıkesir’de tıbbî ve aromatik bitkiler yetiştirmeyi hedefliyorum. Bunun için kursa geldim. Burada çok güzel şeyler öğreniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.