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Burhaniye’de arılı kovan destekleme müracaatları başladı

UĞUR TARHAL

BALIKESİR 07.10.2020, 10:57
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Burhaniye’de arılı kovan destekleme müracaatları başladı

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde arılı kovan destekleme müracaatları başladı. Başvuruların 30 Ekime kadar devam edeceği açıklanırken, Burhaniye de 20 bin dolayında arı kovanı bulunduğu kaydedildi.

Burhaniye’de arıcılık yapanların sayıları her geçen gün artarken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde 2020 yılı arılı kovan destekleme başvurularını kabul etmeye başladı. Arıcıların 30 Ekime kadar başvurmalarını isteyen Veteriner Hekimi Uğur Tarhal, başvuru yapacak arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, yetiştirici üretici örgütlerine üye olmalarını da isteyen Tarhal, ilçede 150 dolayında arı yetiştiricisi bulunduğunu anlattı.

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