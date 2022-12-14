Burhaniye’de arıcılara şeker dağıtıldı

Burhaniye ilçesinde, Tarım Bakanlığının AKS kaydı olan arıcılara kovan başı 3 kilogram şeker dağıtıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan şeker dağıtımı arıcıları sevindirdi.

Burhaniye’de sistemde kaydı bulunan 26 arıcıya 330 çuval şeker dağıtıldı. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden alınan arıcılık kayıt sistemi (AKS)) ile başvurular yapılırken, arıcılara kovan başına 3 kilogram şeker tahsis edildiği kaydedildi. Şeker dağıtımının arıcıları sevindirdiğini anlatan üreticilerden Aydın Kunter, “ Sisteme kayıtlı arıcılar, bağlı oldukları Tarım ve Orman Müdürlüğe baş vurarak devletin verdiği besleme şekerlerini almışlardır. Balıkesir Tarım Orman İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde AKS de kayıtlı her arıcıya kovan başı 3 kg olarak verilen şekerler Susurluk Şeker fabrikasından alınarak üreticilere nakliye dahil 850 liradan dağıtılmıştır. İlçemizde arıcılık yapan 26 üreticiye 16 bin 500 kilogram şeker dağıtıldı. Tarım Bakanlığının üreticilere destek amaçlı verdiği şekerleri alan üreticiler memnun oldu. Üreticiler olarak bu hizmetin bize ulaşmasında katkısı olan il ve ilçe müdürlüğü personeline teşekkürlerimizi sunarız. Bizde İlçede arıcılık yapan vatandaşlar olarak halkımıza en güzel balı üretmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Aldığımız bu şekerler arılarımızın güçlenmesinde ve çoğalmasında kullanılacaktır. Baharda da arılarımızla Kazdağlarından en güzel endemik bitkilerden en doğal balları üreterek halkımızın tüketimine sunacağız. İnşallah bereketli bir yıl olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.