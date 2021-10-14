banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Burhaniye’de araçlarda pandemi denetimi

Burhaniye ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi. Burhaniye de, Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı.

BALIKESİR 14.10.2021, 12:09
Burhaniye’de araçlarda pandemi denetimi

Burhaniye ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi. Burhaniye de, Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı.

Ekipler özellikle ticari araçlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde dezenfektan spreyi ve maske bulundurulması ve yolculuk esnasında maske kullanımı konularında sürücülere uyarılarda bulundu. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in öncülüğündeki trafik ekipleri ayrıca motosiklet sürücüleri ve servis araçları üzerinde de uygulama gerçekleştirirken, kask takmayan ve koruma ekipmanları olmayan motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1