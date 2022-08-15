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Burhaniye’de araç filosuna bir otobüs eklendi
Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha kattı.
BALIKESİR 15.08.2022, 13:42
Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha kattı.
Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu. 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi’ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle Burhaniyelilerin faydalanması için satın alındı. Burhaniye Belediyespor’a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs Belediyenin araç filosuna dahil oldu.