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Burhaniye’de araç filosu yenileniyor

Burhaniye Belediyesi ekonomik ömrünü doldurarak eskiyen araçlarını yeniliyor. Araç filosunda bulunan 2011 model Citroen marka aracını ihale üzerinden 98 bin TL ye satan Burhaniye Belediyesi, 2020 model 2. el Volkswagen Passat aracı 267 bin 800 TL farkla araç filosuna kattı.

BALIKESİR 21.01.2021, 17:27
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Burhaniye’de araç filosu yenileniyor

Burhaniye Belediyesi ekonomik ömrünü doldurarak eskiyen araçlarını yeniliyor. Araç filosunda bulunan 2011 model Citroen marka aracını ihale üzerinden 98 bin TL ye satan Burhaniye Belediyesi, 2020 model 2. el Volkswagen Passat aracı 267 bin 800 TL farkla araç filosuna kattı.

Uzun zaman Burhaniye Belediyesi’nde hizmet etmiş Citroen marka aracın yerine alınan 2020 Model Passat araç Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete başladı. Kasko bedeli 456 Bin 700 TL olan arac ihale yöntemiyle Belediye öz kaynakları ile KDV dahil 365 bin 800 TL’ye satın alındı. 219 bin km’de ekonomik ömrünü dolduran Citroen marka araç 98 Bin TL’ye satılmasıyla birlikte yeni aracın alım bedeli 267 bin 800 TL’ye mal olarak Belediye bünyesine eklendi.

04/07/2019 tarihli ve 2019/159 meclis kararıyla ekonomik ömrünü dolduran 10 RY 010 plakalı 2011 model Citroen marka aracın satılarak yenilenmesi kararına istinaden 2286 ayılı ihale kanununa göre alımı yapıldı. Burhaniye Belediyesi hizmetinde kullanılmak üzere alınan yeni aracın teknik özellikleri de şu şekilde; 2.el Volkswagen Passat 2020 Model 22 bin km, 310 bin +KDV olarak 365 bin TL’ye satın alınan aracın kasko değeri ise 456 bin 700 TL.

Araç filosunda Belediye hizmetlerinde uzun yıllar kullanılan araçların nitelikli hizmet vermesi için yenilendiğini ve ekonomik ömrünü dolduran araçlarında bundan sonra yenileneceği ve bu yeniliklerin hem araçların maddi sorunları hem de hizmet unsurlarını etkilediğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Belediyemizin öz kaynaklarıyla eski makam aracı olarak kullanılan aracımız sürekli sorun çıkartarak ömrünü tamamlamıştı. Bu aracımızı ihale usulüyle satarak KDV dahil 267 bin 800 TL farkla araç filomuza 2. el 2020 model aracı kazandırdık. Kazasız, belasız hizmet etmesini temenni ediyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi..
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