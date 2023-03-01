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Burhaniye’de Ali öğretmene veda
Burhaniye ilçesinde, Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da yaşama veda eden sevilen öğretmen Ali Sunar toprağa verildi. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Sunar 50 yaşındaydı.
BALIKESİR 01.03.2023, 16:11
Burhaniye ilçesinde, Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da yaşama veda eden sevilen öğretmen Ali Sunar toprağa verildi. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Sunar 50 yaşındaydı.
Burhaniyeli Almanca öğretmeni Ali Sunar Ankara’da tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti. Burhaniye’ye getirilen öğretmen Ali Sunar için Kocacami de cenaze töreni düzenlendi. Sunar, Kocacamide kılınan öğle namazı sonrasında gözyaşları içinde Geriş Mezarlığında toprağı verildi.